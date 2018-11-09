«Победа» отменила рейсы в Калининград из-за сбоя системы посадки

Калининград, 9 ноября. Авиакомпания «Победа» отменила рейсы в Калининград 8 и 9 ноября из-за технической неисправности в аэропорту «Храброво». Причиной сбоя в роботе воздушной гавани стало отключение системы посадки.

В компании сообщили, что по неизвестным причинам в аэропорту не работает система точного захода на посадку. Представитель авиакомпании в комментарии РИА Новости отметил, что аэропорт Калининграда сертифицирован по II категории ИКАО, а все самолеты «Победы» оснащены оборудованием для взлета и посадки в сложных метеоусловиях.

Накануне из-за технических проблем в аэропорту самолет, следовавший из Петербурга в Калининград, вынужден был вернуться в аэропорт вылета. Рейс из Калининграда был отменен, такая же ситуация с рейсами из Москвы.

В компании заявили, что намерены компенсировать все убытки, понесенные из-за отключенной системы посадки в Калининграде.