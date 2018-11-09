Ученые выяснили, когда человек теряет больше всего калорий

Москва, 9 ноября. Ученые из медицинской школы Гарвардского университета выяснили, что количество сжигаемых калорий зависит не только от активности человека, но также от времени суток.

Исследователи пришли к выводу, что организм человека тратит на 10% больше калорий в вечернее время, чем утром. Для этого был проведен ряд экспериментов, например, группа людей была помещена в лабораторию без окон. Испытуемые не могли отслеживать время суток, их ночной режим постепенно сдвигался.

В итоге разница между биологическим и фактическим временем составила несколько часов. Выяснилось, что при совпадении биологических и фактических часов человек тратит наименьшее количество калорий с 04.00 до 06.00, а наибольшее – с 17.00 до 20.00. Исследование еще раз подтверждает необходимость соблюдения режима сна для желающих похудеть.