Луценко после отказа в отставке пообещал работать с большим усердием

Киев, 9 ноября. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, чье прошение об отставке отклонил президент государства Петр Порошенко, подтвердил, что остается на своем посту, и пообещал приложить максимум усилий для обеспечения законности в стране.

«Я делал и буду делать все, чтобы закон и справедливость в нашей стране торжествовали», — заявил Луценко на пресс-конференции.

При этом генпрокурор отметил, что Порошенко «продлевает его ответственность». Он также заявил, что не станет терпеть вмешательство в работу правоохранительных органов и обвинения в бездействии.

Напомним, Луценко во время выступления в Верховной раде по поводу расследования убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк заявил, что уходит в отставку. Свое решение он объяснил недостаточно тщательным расследованием дела о нападении на активистку и предложил депутатам проголосовать по этому вопросу. Уход Луценко поддержали 38 парламентариев из необходимых 226 голосов в поддержку.

31 июля неизвестный плеснул девушке в лицо концентрированной серной кислотой, в результате чего медики диагностировали 35% ожогов тела и повреждения глаз. 4 ноября друзья чиновницы сообщили, что во время реабилитации у нее оторвался тромб, что стало причиной смерти.

Заявление об отставке от Луценко было передано украинскому президенту, который отклонил его в пятницу, 9 ноября. Как отметил эксперт в разговоре с Федеральным агентством новостей, таким образом Луценко хотел избежать наказания за собственный произвол. В то же время в Раде выразили мнение, что заявление Луценко о своей отставке являлось всего лишь пиаром.