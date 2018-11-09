Мэр Симферополя ушел в отставку после критики Аксенова

Симферополь, 9 ноября. Мэр Симферополя Игорь Лукашев подал заявление об отставке. Об этом глава республики Крым Сергей Аксенов.

Ранее Аксенов раскритиковал власти Симферополя за проблемы с уборкой мусора, дорогами и другими вопросами.

По словам Аксенова, сегодня он провел встречу с Лукашевым, в ходе которой обсуждались проблемы с уборкой мусора, транспортным сообщением и ремонтом дорог в городе.

«Я лично пришел к выводу, что желание было, человек старался, но отсутствие опыта не дало возможности показать результат. По итогу разговора я предложил Игорю Михайловичу написать заявление об увольнении с этой должности, он мое поручение выполнил», — сказал Аксенов в ходе заседания Совета министров Крыма.

Он также добавил, что Лукашев признал ошибки, которые были совершены им на посту мэра Симферополя, что является «большим достоинством». Аксенов подчеркнул, что Лукашев продолжит работу в органах государственной власти, передает «ФедералПресс».