Должник по ЖКХ на Урале отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей

Екатеринбург, 9 ноября. Житель Свердловской области Михаил Неуймин в течение семи лет не оплачивал коммунальные услугу из-за того, что ЖКХ не выполняло свои обязанности. Суд постановил ЖКХ выплатить должнику 720 тысяч рублей.

Сразу же после покупки квартиры Неуймин столкнулся с рядом проблем из-за того, что коммунальщики недобросовестно выполняли свои обязанности. В купленной квартире появились протечки, от сырости стены затянуло плесенью, а отопление в квартире не работало, сообщает «Политика Сегодня».

В итоге, когда долг по коммунальным услугам достиг 200 тысяч рублей, суд заблокировал банковские карты неплательщика. Мужчина подал встречный иск в суд. Через полгода судебных разбирательств мужчина получил 720 тысяч рублей компенсации.

Ответчик намерен оспорить решение суда. Как сообщили в ЖКХ, экспертиза была проведена без представителей управления.