Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Должник по ЖКХ на Урале отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей

3 097
0 Оставить комментарий

Должник по ЖКХ на Урале отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей

Екатеринбург, 9 ноября. Житель Свердловской области Михаил Неуймин в течение семи лет не оплачивал коммунальные услугу из-за того, что ЖКХ не выполняло свои обязанности. Суд постановил ЖКХ выплатить должнику 720 тысяч рублей.

Сразу же после покупки квартиры Неуймин столкнулся с рядом проблем из-за того, что коммунальщики недобросовестно выполняли свои обязанности. В купленной квартире появились протечки, от сырости стены затянуло плесенью, а отопление в квартире не работало, сообщает «Политика Сегодня».

В итоге, когда долг по коммунальным услугам достиг 200 тысяч рублей, суд заблокировал банковские карты неплательщика. Мужчина подал встречный иск в суд. Через полгода судебных разбирательств мужчина получил  720 тысяч рублей компенсации.

Ответчик намерен оспорить решение суда. Как сообщили в ЖКХ, экспертиза была проведена без представителей управления.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.