Санкции и за это введут: Соловьев ответил на шутку Трампа про РФ и выборы

Москва, 9 ноября. Президент США Дональд Трамп иронично предложил обвинить Россию в недостатках подсчета голосов на выборах в стране. Известный телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал заявление главы Белого дома.

На своей странице в микроблоге Twitter он оценил юмор американского президента, при этом отметив, что даже в таком, казалось бы не относящемся к России случае, могут последовать санкции.

«Трамп — чемпион мира по троллингу, но санкции против России и за это введут», — ответил Соловьев на шутку Трампа про РФ и выборы.

Трамп чемпион мира по троллингу, но санкции против России и за это введут. https://t.co/u9KXuHYGB0 — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 9 ноября 2018 г.

В двух американских штатах, Флориде и Джорджии, продолжают подсчитывать голоса избирателей на выборах губернаторов. Отстающие кандидаты-демократы потребовали пересчитать голоса, поскольку, по их мнению, есть еще не подсчитанные.

Выборы в американский Конгресс прошли 6 ноября, по их итогам большинство в Сенате получили республиканцы. Президент США назвал итоги этого голосования «невероятно успешными».

Напомним, в Соединенных Штатах было инициировано расследование относительно приписываемых России якобы попыток повлиять на выборы американского президента в 2016 году. Возглавляет процесс специальный прокурор Роберт Мюллер.

Стоит отметить, что глава Белого дома неоднократно заявлял о якобы «вмешательстве» иностранных государств в избирательную систему США и даже подписал соответствующий указ о введении санкций. При этом Москва неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона, указывая на отсутствие доказательств.