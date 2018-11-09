Порошенко примет участие в Форуме мира во Франции

Париж, 9 ноября. Президент Украины Петр Порошенко нанесет двухдневный визит во Францию, в ходе которого примет участие в мероприятиях Парижского форума мира, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны.

«С 10 по 11 ноября Порошенко осуществит рабочий визит во Французскую республику», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Как сообщает пресс-служба, глава Украины прибудет в Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. В рамках мероприятий в честь годовщины окончания Первой мировой войны Порошенко проведет ряд двусторонних встреч.

Напомним, ранее о своем намерении провести встречу в рамках мероприятия в Париже заявили президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Однако глава Франции отрицательно отнесся к идее проведения встречи. Также сообщалось, что Путин может провести встречу «на ногах» с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.