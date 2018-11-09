Лавров обсудил с главой МИД Турции урегулирование кризиса в Сирии

Москва, 9 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе переговоров главы МИД обсудили дальнейшие совместные усилия по урегулированию сирийского кризиса с учетом резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, а также подготовку к международной встрече по Сирии в Астане, которая запланирована на конец ноября.

Кроме того, Лавров и Чавушоглу обсудили другие направления взаимодействия России и Турции, а также ряд вопросов двусторонних отношений.