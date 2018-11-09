Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Турции урегулирование кризиса в Сирии

107
0 Оставить комментарий

Лавров обсудил с главой МИД Турции урегулирование кризиса в Сирии

Москва, 9 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе переговоров главы МИД обсудили дальнейшие совместные усилия по урегулированию сирийского кризиса с учетом резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, а также подготовку к международной встрече по Сирии в Астане, которая запланирована на конец ноября.

Кроме того, Лавров и Чавушоглу обсудили другие направления взаимодействия России и Турции, а также  ряд вопросов двусторонних отношений.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.