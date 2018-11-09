Стали известны подробности гибели троих детей при пожаре в Волгоградской области

Волгоград, 9 ноября. Трое детей погибли во время пожара в частном доме в городе Ленинске Волгоградской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате трагедии погибли две девочки и мальчик, которые находились дома одни без присмотра родителей. Им исполнилось 6 месяцев, 2 и 4 года.

Примерно в 18.00 по местному времени (17.00 по Москве) в доме произошло возгорание, загорелись кровля и шифер. Пожарные оперативно потушили дом, однако малышей спасти не удалось. Их тела обнаружили позднее.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, отец детей был на работе, а мать ушла на придомовой участок. Как утверждает женщина, она отсутствовала всего 10 минут, однако следователи полагают, что ее не было в доме гораздо дольше. Спустя некоторое время отсутствия она заметила сильное задымление и вызвала пожарных. Внутрь ей зайти не удалось, дом уже был объят пламенем.

Как сообщили следователи, внутри дома все выгорело практически полностью. Однако дом не рухнул, несмотря на угрозу.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, причина возгорания пока неизвестна, ее смогут установить только после проведения экспертизы.

Ранее стало известно о другом инциденте. На территории детского лагеря «Дубки» в Оренбурге вспыхнул пожар, по предварительной информации, загорелось одно из изданий. Сведений о пострадавших на данный момент нет.