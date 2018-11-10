Сирия, 10 ноября. Представители РФ, США и Иордании обсудили возможность закрытия лагеря «Рукбан» в Хомсе. Турция открыла границу с Африном в Алеппо. SDF**** активизировали принудительную мобилизацию в восточной части САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с боевиками на западе Алеппо; направили подкрепление на юго-восток Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1: атаковало позиции курдов в восточной части Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: лишилась 22 исламистов в ходе столкновений с САА на юго-востоке Идлиба.

«Джейш Аль-Изза»: понесла потери в северной части Хамы.

Курды: подозреваются в организации взрыва в кантоне Африн в провинции Алеппо; задержали ряд мирных жителей в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

Международная коалиция: вела обстрелы города Аш-Шаафа в Дейр-эз-Зоре; осуществила бомбардировки на юго-востоке САР, погибли около 40 гражданских лиц.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): обстреливали позиции ИГ1 у населенного пункта Багуз Тахтани в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: открыли границу с Сирией в районе Африна.

Провинция Алеппо

На западе Алеппо в течение всего дня отмечались перестрелки между правительственной армией и джихадистами вооруженной оппозиции. По информации новостного портала Jisr TV, столкновения фиксировались в пригородах Ар-Рашидин, Аль-Мансура и Хан Аль-Асаль, а также недалеко от населенного пункта Заммар. Как передавал интернет-портал Step News Agency, силы САР были вынуждены открыть ответный огонь после ударов со стороны исламистов. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике все еще не поступало. Непрекращающиеся обстрелы радикалов побудили Сирийскую арабскую армию (САА) направить подкрепление к линии разграничения сил сторон. Об этом сообщал на своей странице в сети Twitter военный источник (QalaatAlMudiq).

На территории кантона Африн продолжилась подпольная деятельность «спящих ячеек» Отрядов народной самообороны (YPG). По сведениям новостного портала Halab Today TV, произошел взрыв вблизи одного из военных объектов группировки «Лива Султан Мурад». Несмотря на то, что ни одно из вооруженных формирований не признало свою причастность к организации взрыва, предполагается, что СВУ заложили курдские радикалы.

Во второй половине дня стало известно о том, что Турция открыла границу с Африном, дабы упростить координацию военных действий с протурецкими вооруженными формированиями. Кроме того, появилась информация о том, что боевики группировки «Лива Султан Мурад» передали один из КПП «Сирийской свободной армии»** (ССА), что также способствует усилению Турции.

Провинция Хомс

В минувшие сутки состоялась встреча между представителями РФ, Иордании и США, в ходе которой стороны обсудили возможность закрытия лагеря для беженцев «Рукбан», находящегося в районе американской военной базы «Ат-Танф» на территориях, оккупированных Вашингтоном. Согласно информации агентства новостей Reuters, Амман одобрил предложенные Москвой условия об эвакуации беженцев на восток Сирийской Арабской Республики (САР). Сообщалось, что Россия готова организовать переговоры с главарями боевиков, базирующимися в зоне контроля Соединенных Штатов, чтобы обеспечить безопасный выход перемещенных лиц. Напомним, в лагере сохраняется катастрофическая гуманитарная ситуация. Кроме того, доставка гуманитарной помощи значительно осложнена вследствие присутствия здесь незаконных вооруженных формирований, многие из которых относятся к числу радикальных. Впервые за последние десять месяцев гуманитарный груз был доставлен в «Рукбан» в начале недели.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке региона в минувшие сутки продолжились боевые действия против террористов «Исламского государства». Как передавал Twitter-канал (DeirEzzor24), после оттока «Демократических сил Сирии» (SDF) к сирийско-турецкой границе к обстрелам позиций джихадистов приступили военные международной коалиции. Артиллерия западного альянса ударила по населенному пункту Аш-Шаафа, в то время как американские военные самолеты возобновили боевые вылеты в городах Хаджин и Абу Хассан. Вечером стало известно, что жертвами ВВС США стали порядка 40 местных жителей.

На сирийско-иракской границе продолжили работать отряды проправительственных иракских Сил народной мобилизации. По данным военного источника в сети Twitter (VivaRevolt), под огнем «Хашд Аш-Шааби» оказались зоны дислокации боевиков ИГ на подступах к населенному пункту Багуз Тахтани. Таким образом, силы ополченцев пытаются сдержать боевиков ИГ, пытающихся проникнуть на территорию Ирака. Также к линии соприкосновения сил стороны были переброшены отряды сирийского ополчения «Сооторо».

На оккупированных курдами территориях произошли новые вылазки радикалов террористической группировки. Интернет-портал DeirEzzore Now передавал, что боевики обстреляли мечеть в деревне Аль-Хурайджи, расположенной юго-западнее города Ас-Сувар. Это привело к гибели как минимум одного из гражданских лиц и ранению четырех человек. Кроме того, во второй половине дня курды подверглись еще одному нападению террористов ИГ. В ходе вооруженного противостояния, развернувшегося недалеко от населенного пункта Субейхан, были убиты или попали в плен несколько курдских радикалов.

Тем временем «демократические силы» продолжили стягивать силы на север САР. В преддверии столкновений с вооруженными силами Турции курдские радикалы активизировали массовые аресты людей в рамках принудительной мобилизации в ряды SDF. Поступали сообщения о задержании ряда молодых людей в населенном пункте Ат-Тайана.

Провинция Ракка

В минувшие сутки представитель президента Турции Ибрагим Калин осудил комментарий спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, данный им во время телеконференции. Как передавало агентство новостей Anadolu, Джеффри сообщил о том, что Вашингтон не считает Рабочую партию Курдистана (РПК), а также сотрудничающие с ней Отряды народной самообороны (YPG) террористическими группировками. Анкара, в свою очередь, обеспокоилась подобным заявлением. Напомним, ранее члены РПК брали на себя ответственность за организацию ряда терактов в Турции.

Провинция Хама

На северо-западе Сирийской Арабской Республики (САР) на протяжении всего дня отмечались новые провокации со стороны джихадистов вооруженной оппозиции. Как передавал в сети Twitter военный источник (AlBayanNews), в результате ответных обстрелов Сирийской арабской армии (САА) боевики понесли серьезные потери в живой силе. Как минимум 22 члена террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» были ликвидированы на юго-востоке Идлиба, тогда как 19 радикалов «Джейш Аль-Иззы» были уничтожены недалеко от населенного пункта Аз-Залакият в северной части Хамы. Вечером ракетным ударам исламистов подвергся аэропорт административного центра провинции. Таким образом, боевики не прекращают нарушать режим прекращения огня, действующий в демилитаризованной зоне.

Провинция Хасака

Как и в Дейр-эз-Зоре в Хасаке продолжилась принудительная мобилизация мирных жителей. Согласно данным новостного агентства Syrian Network for Human Rights, как минимум шесть мирных жителей были арестованы курдами в рамках принудительной мобилизации в районе Аш-Шаддади на юге региона. Тем не менее стало известно, что большинство молодых людей, призванных на фронт насильственным образом, покидают ряды «демократической армии» сразу же после прохождения обучения. Так, по информации военного источника в сети Twitter (MapsSyria), порядка 130 призывников дезертировали, получив приказ направляться к границе с Турцией.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)