Сирия, 9 ноября. Под обстрелом боевиков оказался аэропорт города Хама. Переодетый в женщину террорист ИГ1 был застрелен в провинции Салах Эд-Дин в Ираке. В результате авианалетов ВВС США в Дейр-эз-Зоре погибли около 40 мирных жителей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с боевиками к юго-западу от Алеппо.

«Исламское государство»1: заявило о том, что ВВС коалиции США убили порядка 40 человек во время авианалетов на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: публикует неподтвержденные данные о потерях САА в провинции Идлиб; обстреляла аэропорт города Хама.

Курды: задержали нескольких человек в Ракке по обвинению в связях с ИГИЛ1.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): уничтожили террориста ИГ, пытавшегося организовать теракт в провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

Провинция Алеппо

На юго-западе от административного центра региона вновь отмечаются перестрелки между правительственными войсками и радикалами незаконных вооруженных формирований. Как передает информационный портал Jisr TV , столкновения разворачиваются на подступах к населенному пункту Халса. Напомним, несмотря на многочисленные попытки правительства Сирии достичь мирного урегулирования конфликта с джихадистами, радикальные формирования вооруженной оппозиции продолжают провоцировать столкновения с Сирийской арабской армией (САА) в зоне действия режима тишины.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о результатах авианалетов возглавляемого США международного альянса, проведенных в первой половине дня на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Согласно информации новостного портала Jisr TV, ссылающегося на подконтрольный ИГИЛ медиапортал «Аль-Амак», жертвами западной коалиции стали по меньшей мере 40 мирных жителей региона. Как сообщалось ранее, дабы сохранить свое влияние в регионе авиация стран Запада увеличила число бомбардировок после заявления «Демократических сил Сирии»**** (SDF) о приостановке военной операции по уничтожению последнего анклава «Исламского государства». Тем не менее на данный момент под ударами коалиционной авиации продолжает гинуть лишь мирное население страны, которое террористы используют в качестве «живого щита».

Провинция Идлиб

На юго-востоке провинции не утихают вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами исламистских формирований. Интернет-портал Masar Press Agency, подконтрольный вооруженной оппозиции, утверждает, что в результате последних столкновений недалеко от сирийской авиабазы «Абу-Духур» были убиты двое военнослужащих правительственных подразделений. Тем не менее данная информация не получила подтверждения от официальных новостных порталов. Военные эксперты полагают, что исламисты публикуют подобные заявления в качестве оправдания своих потерь. Напомним, в первой половине дня поступала информации об уничтожении 22 боевиков «Джебхат Ан-Нусры»1*** в данном районе. Тот же медиапортал сообщает о новых перестрелках между противниками восточнее населенного пункта Джарджаназ, Ум-Джала и Ат-Тах.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (Jake_Hanrahan) сообщает о новых рейдах «Демократических сил Сирии» (SDF), проведенных при поддержке авиации международной коалиции. По информации Twitter-канала, в ходе обысков были задержаны несколько человек, обвиняемых в сотрудничестве с террористами «Исламского государства». Тем не менее местные активисты утверждают, что большинство арестантов являются мирными жителями, которые впоследствии будут принудительно призваны на службу. Кроме того, ранее также отмечались случаи задержания гражданских лиц по подозрению в связях с ИГИЛ с целью получения выкупа.

Провинция Хама

В Хаме продолжаются взаимные обстрелы между силами САР и боевиками антиправительственных группировок. По данным Twitter-канала (jisrtv), исламисты в очередной раз ударили по подконтрольным Сирийской арабской армии (САА) территориям. Под огнем оказались населенные пункты Маан, Масияф и Таль Баззам, расположенные недалеко от границы с Идлибом. Агентство новостей Masar Press Agency сообщает о том, что ракеты, выпущенные джихадистами, также упали в районе аэропорта в административном центре региона, а также в городе Сальхаб на северо-западе провинции. Никаких сведений о возможных пострадавших среди мирного населения пока не поступало.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что в провинции Салах Эд-Дин был уничтожен один из террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность. Известно, что боевик был застрелен проправительственными ополченческими отрядами «Хашд Аш-Шааби» в районе населенного пункта Ас-Синия. При этом отмечается, что джихадист был одет в женскую одежду. Напомним, об освобождении страны от ИГИЛ было объявлено в конце прошлого года, однако подпольные группы боевиков все еще скрываются в пустынных районах, время от времени предпринимая вылазки на позиции вооруженных сил Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)