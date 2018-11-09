Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с «Восточного» запланирован на 25 декабря

45
0 Оставить комментарий

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с «Восточного» запланирован на 25 декабря

Москва, 9 ноября. Запуск космического корабля «Союз-2​​​.1а» с космодрома Восточный запланирован на 25 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным источника, в настоящее специалисты готовят к пуску «Союз-2​​​.1а» на космодроме «Восточный». «Союз-2​​​.1а» с разгонным блоком «Фрегат» выведет на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли, а также 30 малых космических аппаратов.

«Пуск ракеты «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» намечен на 5.07 мск 25 декабря», — сообщил источник.

Очередной запуск космического корабля с «Восточного» станет четвертым по счету в истории дальневосточного космодрома. Последний пуск состоялся в феврале 2018 года. Тогда космический корабль вывел на орбиту два российских спутника «Канопус-В».

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.