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Стали известны подробности поножовщины в колледже в Перми

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Стали известны подробности поножовщины в колледже в Перми

Пермь, 9 ноября. Студенты Пермского химико-технологического колледжа устроили драку в образовательном учреждении. В ходе конфликта 16-летний подросток ранил своего одногруппника ножом, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Как рассказал пострадавший, студент начал приставать к одногруппнику, тот в ответ опрокинул его на пол и попросил успокоиться. Тогда нападавший разозлился еще больше и достал нож. Первый удар ножом не задел потерпевшего, второй же пришелся прямо в ногу.

Студенты учатся на автомехаников. В учреждении сообщили, что ранее между ними конфликтов не было. Сейчас пострадавший находится в больнице.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. По результатам поверки сотрудники СКР примут процессуальное решение.

Автор: Софья Куликова
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