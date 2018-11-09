Стали известны подробности поножовщины в колледже в Перми

Пермь, 9 ноября. Студенты Пермского химико-технологического колледжа устроили драку в образовательном учреждении. В ходе конфликта 16-летний подросток ранил своего одногруппника ножом, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Как рассказал пострадавший, студент начал приставать к одногруппнику, тот в ответ опрокинул его на пол и попросил успокоиться. Тогда нападавший разозлился еще больше и достал нож. Первый удар ножом не задел потерпевшего, второй же пришелся прямо в ногу.

Студенты учатся на автомехаников. В учреждении сообщили, что ранее между ними конфликтов не было. Сейчас пострадавший находится в больнице.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. По результатам поверки сотрудники СКР примут процессуальное решение.