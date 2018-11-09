Порошенко не отпустил в отставку генпрокурора Украины

Киев, 9 ноября. Президент Украины Петр Порошенко не принял заявление генерального прокурора государства Юрия Луценко об отставке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации украинского президента.

«Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте и перед ним стоят важные задачи», — приводит сообщение пресс-службы издание «Украинская правда»​​​.

В минувший вторник Луценко объявил о своей отставке во время доклада в Верховной раде о расследовании убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк Луценко. Свое решение он объяснил недостаточно тщательным расследованием дела о нападении на чиновницу, которую 31 июля облили концентрированной серной кислотой.

Заявление от Луценко было передано украинскому президенту 7 ноября. Как отметил эксперт в разговоре с Федеральным агентством новостей, таким образом Луценко хочет избежать наказания за собственный произвол. В то же время в Раде полагают, что заявление Луценко о своей отставке является всего лишь пиаром.