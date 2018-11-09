Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Столица должна блестеть: Аксенов поручил придать статус Симферополю

41
0 Оставить комментарий

Столица должна блестеть: Аксенов поручил придать статус Симферополю

Симферополь, 9 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов на совещании в правительстве региона поручил придать Симферополю столичный облик и лоск.

Он подчеркнул, что в городе необходимо создать комфортные условия для проживания граждан, и выразил уверенность, что порядок в Симферополе будет наведен.

«Столица, в конце концов, надо статус придать, лоск столичный в хорошем смысле​​​. Столица должна блестеть. Другого варианта нет», — подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма гарантировал улучшение состояния дел в крымской столице.

Столица должна блестеть: Аксенов поручил придать статус Симферополю

Напомним, Крым вошел в состав РФ демократическим путем в результате референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение Крыма к составу РФ. Севастополь стал городом федерального значения.

Ранее Аксенов раскритиковал власти Симферополя из-за беспомощности при проведении дорожного ремонта и подчеркнул, что у администрации есть неделя, чтобы исправить ситуацию.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.