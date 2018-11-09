Столица должна блестеть: Аксенов поручил придать статус Симферополю
Симферополь, 9 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов на совещании в правительстве региона поручил придать Симферополю столичный облик и лоск.
Он подчеркнул, что в городе необходимо создать комфортные условия для проживания граждан, и выразил уверенность, что порядок в Симферополе будет наведен.
«Столица, в конце концов, надо статус придать, лоск столичный в хорошем смысле. Столица должна блестеть. Другого варианта нет», — подчеркнул Аксенов.
Глава Крыма гарантировал улучшение состояния дел в крымской столице.
Напомним, Крым вошел в состав РФ демократическим путем в результате референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение Крыма к составу РФ. Севастополь стал городом федерального значения.
Ранее Аксенов раскритиковал власти Симферополя из-за беспомощности при проведении дорожного ремонта и подчеркнул, что у администрации есть неделя, чтобы исправить ситуацию.