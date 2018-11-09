«Цель — вбить клин»: эксперт увидел у шпионского скандала в Австрии руку НАТО и «американские ноги»

Москва, 9 ноября. В Австрии разгорелся шпионский скандал из-за обвинений в причастности отставного офицера австрийской армии к шпионажу в пользу России. В инциденте, который может подорвать отношения Москвы и Вены, явно видна «рука НАТО», считает политолог Вильям Энгдал.

«Цель — вбить клин внутри Европы и между Европой и Россией. Думаю, американские ноги здесь наиболее вероятны», — заявил эксперт в комментарии телеканалу «360».

По словам эксперта, обвинения в адрес России звучат именно тогда, когда Австрия заключила ряд договоров с Россией. Австрийские СМИ пишут о том, что Вене в разоблачении «шпиона» помогла «дружественная рука». Как оказалось, к расследованию причастен Берлин, что свидетельствует о «руке НАТО» в этом скандале.

«Неспроста этого человека нашли именно сейчас и именно с помощью международного сотрудничества», — добавил британский юрист Александр Меркурис.

Напомним, правоохранительные органы Австрии обвинили 70-летнего австрийского полковника в отставке в том, что он на протяжение 20 лет занимался шпионажем в пользу РФ. Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что против пенсионера ведется расследование.

Министерство иностранных дел России выразило протест послу Австрии в РФ Йоханнесу Айгнеру. Ранее представители российской дипмиссии в Вене были вызваны в МИД страны. На фоне скандала глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Москву.

В Москве отреагировали на обвинения Вены, заявив, что готовы к совместному расследованию случившегося. В МИД РФ отметили, что Вена воспользовалась уже привычным для европейских стран методом и вбросила информацию в СМИ, вместо того, чтобы взаимодействовать с Россией по установленным для диалога каналам.