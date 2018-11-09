Парубий свозил президента ПА НАТО полюбоваться закатом в Донбассе

Киев, 9 ноября. Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий и президент Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене посетили Донбасс. Об этом сообщила председатель украинской парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз.

По ее словам, Парубий и Юкнявичене посетили командно-наблюдательный пункт и ознакомились с текущей ситуацией в поселке Широкино. Парубий рассказал о принятом Радой законе по противоминной деятельности, а украинские военнослужащие показали президенту ПА НАТО процесс разминирования.

«Восход солнца встретили в Киеве. Закатом любовались в Мариуполе. Побольше бы таких насыщенных и продуктивных дней. Спасибо мадам Президент за первый визит на Восток», — написала Фриз на своей странице в Facebook.

В конце поездки Юкнявичене обратилась к журналистам с заявлением, в котором отметила «особую роль Украины в обеспечении безопасности Европы и Евроатлантического пространства».