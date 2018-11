Давайте обвиним русских: Трамп с иронией ответил «потерявшим» голоса кандидатам-демократам

Вашингтон, 9 ноября. В недостатке подсчета голосов на выборах в США стоит винить, вероятно, Россию, с иронией отметил американский президент Дональд Трамп.

В двух штатах, Флориде и Джорджии, продолжают подсчитывать голоса избирателей на выборах губернаторов. При этом отстающие кандидаты от Демократической партии выступили с требованием пересчитать голоса, поскольку, по их мнению, есть еще не подсчитанные.

«Потерявшим» голоса кандидатам-демократам ответил глава Белого дома.

You mean they are just now finding votes in Florida and Georgia – but the Election was on Tuesday? Let’s blame the Russians and demand an immediate apology from President Putin!