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Давайте обвиним русских: Трамп с иронией ответил «потерявшим» голоса кандидатам-демократам

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Давайте обвиним русских: Трамп с иронией ответил «потерявшим» голоса кандидатам-демократам

Вашингтон, 9 ноября. В недостатке подсчета голосов на выборах в США стоит винить, вероятно, Россию, с иронией отметил американский президент Дональд Трамп.

В двух штатах, Флориде и Джорджии, продолжают подсчитывать голоса избирателей на выборах губернаторов. При этом отстающие кандидаты от Демократической партии выступили с требованием пересчитать голоса, поскольку, по их мнению, есть еще не подсчитанные.

«Потерявшим» голоса кандидатам-демократам ответил глава Белого дома.

«Они, значит, находят голоса во Флориде и Джорджии, а выборы были при этом во вторник? Давайте обвиним русских и потребуем от президента (РФ Владимира . — Прим. ФАН) Путина немедленно извиниться!» — написал он в Twitter​​​.

Напомним, выборы в американский Конгресс прошли 6 ноября. На промежуточных выборах в США переизбирались 35 из 100 сенаторов, а также 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и прочих территорий, а также 6073 члена заксобраний штатов, судьи. Президент США назвал итоги этого голосования «невероятно успешными». По результатам большинство в Сенате получили республиканцы.

В Соединенных Штатах инициировано расследование относительно приписываемых России якобы попыток повлиять на выборы американского президента в 2016 году. Возглавляет процесс специальный прокурор Роберт Мюллер. При этом Москва неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона, указывая на отсутствие доказательств.

Автор: Екатерина Кухарева
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