Общественники РФ вступились за ополченца ДНР, которому грозит депортация на Украину

Москва, 9 ноября. Российские общественники вступились за ополченца Донбасса Филиппа Венедиктова, которого хотят депортировать с Южного Урала на Украину.

Уроженец Кривого Рога Филипп Венедиктов с позывным «Фил» состоял в рядах ополчении ДНР и принимал активное участие в боях против украинских националистов в Донбассе.

В 2015 году Филипп получил ранение, после чего прошел лечение в ДНР, а также курс реабилитации на территории России. Позднее Венедиктов продолжил службу в рядах ополчения ДНР. В 2016 году Филипп решил вернуться к мирной жизни и переехал в Россию.

Бывший ополченец приехал в Челябинск, где попытался получить статус временного убежища, однако Филипп получил отказ, а региональное отделение ФСБ закрыло ему въезд на территорию России на 30 лет. Действия ФСБ были мотивированы уголовным делом в отношении Венедиктова на территории Украины, где ополченца обвиняют в «Создании террористической группы или террористической организации». На Украине Венедиктову грозит срок за участие в боевых действиях на стороне ДНР.

Венедиктов обратился за помощью к российским общественникам, после чего его история получила широкий резонанс в СМИ. Накануне в Челябинском областном суде состоялось заседание, в ходе которого была рассмотрена жалоба Филиппа Венедиктова на неправомерные действия должностных лиц, которые запретили ему въезд на территорию РФ до 2048 года, а также отказали в предоставлении временного убежища.

По словам ополченца, после публикаций в СМИ отношение ФСБ к нему изменилось, это было заметно в ходе последнего заседания суда. Кроме того, к делу подключился Центральный аппарат Федеральной службы безопасности и Союз добровольцев России. При этом слушание дела перенесли на 4 декабря.

«Перенесли суд на 4 декабря потому, что свое отношение ко мне выразили в Центральном аппарате ФСБ, поэтому в местном пересмотрели свое отношение. Ждем ответ из Москвы и здесь будут заниматься решением. Я надеюсь, все будет хорошо», — рассказал Венедиктов в комментарии новостному агентству «Харьков».

Кроме того, за Венедиктова вступилась общественная организация «Гражданский патруль», которая также направила обращение депутату Госдумы Сергею Шаргунову с просьбой оказать поддержку ополченцу.