Спасавший людей после теракта в метро петербуржец полтора года не может оправиться от шока

Федеральное агентство новостей рассказывает историю петербуржца, который участвовал в спасении людей после теракта в метро в апреле 2017 года. Несмотря на помощь, оказанную им пострадавшим, молодой человек долго оставался в тени и ни разу не общался с журналистами.

Больше полутора лет прошло с момента взрыва в петербургском метрополитене — теракт произошел в полдень 3 апреля прошлого года — однако до сих пор в памяти петербуржцев остаются страшные воспоминания об этой трагедии.

Те, кто случайно оказался во взорванном поезде и остался в живых, уже никогда не забудут картину, представшую перед их глазами: они доставали из раскуроченного вагона раненых, участвовали в оказании им первой помощи. Те, кто не пострадал, вытаскивали жертв из подземки и передавали в руки врачей скорой помощи.

Один из таких героев, который случайно оказался на месте трагедии, — Илья Игнатенко, спасатель поисково-спасательной службы Петербурга. В этот день у него был выходной, он вместе с мамой возвращался домой из больницы. Ей поставили страшный диагноз — «рак в четвертой стадии». Шокированные, они сели в поезд метро на станции «Владимирская» и молча ехали домой. От вагона, в котором через несколько минут произойдет сильнейший взрыв, их отделял всего один вагон петербургской подземки.

«Я предложил маме сесть в первый вагон, будто почувствовал, что скоро что-то случится. Мы ехали в тоннеле, и неожиданно что-то хлопнуло. Сначала не было понятно, что это взрыв. Показалось, что что-то оторвалось и врезалось в соседний вагон. Погас свет, и открылась вентиляция. Поезд выехал из тоннеля, и спустя пару минут сотрудники метро зашли и сказали всем выходить. Уже на платформе стало ясно, что произошло ЧП — навстречу бежали раненые люди в крови», — вспоминает Илья Игнатенко.

Спасатель не стал покидать подземку — он отвел маму в сторону, где было безопасно, а сам побежал к эпицентру взрыва. Илья сообщил сотрудникам метрополитена, что является профессиональным спасателем и может помочь. Его попросили выносить из взорванного вагона пострадавших людей. Он оттаскивал их в сторону и передавал другим спасателям, которые перетягивали раны и останавливали кровотечение.

Из поврежденного вагона ему удалось вытащить четырех человек. Сам Илья Игнатенко в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что плохо помнит происходящие события: по его словам, он помогал людям «на автомате».

«В вагоне был слой непонятной жижи, смешанной с человеческой кровью. Было сложно ходить там. Внутри вагона была темнота и на полу лежали части человеческих тел. Я пытался найти еще кого-то, кто выжил и ждет помощи. У людей были в основном рваные и взрывные травмы, сильные кровотечения», — вспоминает Илья.

Нам удалось найти видеозапись, сделанную через несколько минут после взрыва в метро Петербурга. На этих кадрах можно увидеть Илью Игнатенко в тот момент, когда он вытаскивал из взорванного вагона очередного пострадавшего. Он передает людей сотрудникам метро и вновь возвращается в разбитый взрывной волной вагон.

Уже после того, как из разбитого вагона были эвакуированы все пострадавшие, он забрал свою маму и пошел вместе с ней к выходу. Теперь, спустя длительное время после трагедии, он пытается забыть то, что увидел в метро после взрыва. Даже для опытного человека, работа которого связана с чрезвычайными происшествиями, теракт в петербургском метро — событие страшное.

«Я начал верить в людей после этого случая. Многие помогали другим. Некоторые поддались панике и убежали, но это нормально», — считает Илья Игнатенко.

Сам Илья утверждает, что ничего особенного не сделал, — лишь повел себя так, как положено профессиональному спасателю. Он работает в поисково-спасательной службе Петербурга уже около трех лет и во время дежурств он приходит на помощь людям, тем, кто оказался в беде, а иногда и тем, чья жизнь висит на волоске и напрямую зависит от работы спасателя.