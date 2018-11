«Не делает, что ей говорят»: в Лондоне объяснили, почему Запад «ненавидит» Россию

Лондон, 9 ноября. Россия с ее «экономическим национализмом» и нежеланием делать то, что ей говорят, представляет для западных элит во главе с США идеологическую угрозу, заявил политический эксперт Ти-Джей Коулз.

В своей новой книге Union Jackboot: What Your Media and Professors Don’t Tell You About British Foreign Policy («Соединенный милитаризм: что ваши СМИ и профессора не рассказывают о внешней политике Великобритании?») аналитик задался вопросом, представляет ли Россия угрозу в принципе и для каких государств. По мнению Коулза, речь может идти о британском и американском истеблишменте.

Для Соединенного Королевства РФ со своими природными ресурсами полностью самодостаточна и представляет угрозу идеологическую, поскольку это «большая страна с многочисленным населением», отметил он.

США, в свою очередь, стремятся сохранить свою экономическую гегемонию в мире и культуру «свободного рынка», а нежелание России подчиняться мешает «господству неолиберального порядка», отмечается на страницах книги. Как объяснил аналитик, Россия или Китай не представляют военной угрозы, просто Западу не нравится «экономический национализм» этих стран.

«Запад ненавидит Россию, потому что она не делает, что ей говорят», — представил «ИноТВ» пересказ материала.

Напомним, Минфин США накануне опубликовал список новых ограничительных мер против России по ситуации в Крыму и на Украине. Ограничения затронули девять организаций и три физических лица. Москва неоднократно заявляла о голословности высказанных Западом обвинений, которые не подкреплены весомыми доказательствами.

Ранее председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель заявил, что официальная Гавана осуждает введение странами Запада санкций против РФ, равно как и усиление НАТО у ее границ.