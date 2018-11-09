Жуткую записку нашли в коробке с лекарствами в нижегородской аптеке

Нижний Новгород, 9 ноября. Следователи выясняют обстоятельства инцидента в аптеке в Нижнем Новгороде. Там заведующая обнаружила в коробке с лекарством записку с просьбой о помощи «заложникам» на производстве.

Послание было написано ручкой на инструкции к лекарству от остеохондроза. В нем сообщалось о том, что на производстве держат заложников. Кроме того, в записке говорилось о жертвах, которых закапывают во дворе. Автор послания представилась Леной и просила обратиться в полицию.

«Нас держат в заложниках на производстве этого лекарства, это не шутка, вызовите полицию. Тут умерла женщина, ее закопали во дворе предприятия, нас постоянно насилуют», — приводит текст записки РЕН ТВ.

Согласно данным на упаковке, лекарство производится на заводе в Сергиевом Посаде. Однако сотрудники полиции не исключают, что экземпляр является подделкой, а записка – чьей-то злой шуткой.