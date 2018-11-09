Евросоюз объяснил, почему он не признает выборы в Донбассе

Брюссель, 9 ноября. Евросоюз не будет признавать выборы в Донбассе, поскольку это якобы противоречит минским соглашениям. Об этом в пятницу заявил еврокомиссар Йоханнес Хан.

«Мы преданны минскому процессу. Мы уважаем все, что идет в его русле, но с точки зрения минского процесса эти выборы не будут способствовать решению проблемы. Поэтому мы не признаем эти выборы», — цитируют его украинские СМИ.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов пригрозил организаторам выборов в ДНР и ЛНР уголовным преследованием, а вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко вновь призвала ЕС ввести против России новые санкции.

И. о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего в интервью Федеральному агентству новостей объяснил эти заявления — «слепой злобой от бессилия». По его словам, украинские чиновники, которые сами развязали гражданскую войну на Украине, теперь не могут смириться с тем, что в Донбассе налаживается мирная жизнь.

Отметим, что проведение выборов в ДНР и ЛНР не противоречит минским соглашением, а, напротив, является их обязательным пунктом. Однако подписанный в 2015 году документ предписывает провести выборы с участием украинских наблюдателей и по украинскому законодательству, что де-факто неосуществимо, поскольку Киев открыто отказывается выполнять взятые на себя обязательства по политической части «Минска-2», пока в Донбассе продолжается стрельба. Проблема заключается в том, что обстрелы в Донбассе осуществляет сама же украинская сторона.