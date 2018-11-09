Археологи обнаружили уникальное древнегреческое поселение в Керчи

Керчь, 9 ноября. Исследователи Института археологии РАН обнаружили уникальное древнегреческое поселение времен расцвета Боспорского царства в IV – III веках до нашей эры на востоке полуострова Крым недалеко от Керчи. Информация об этом появилась в Facebook Госкомитета республики по охране культурного наследия.

«Поселение «Манитра» занимает площадь около 5 тысяч квадратных метров и представляет собой хорошо сохранившуюся иллюстрацию греческой материальной культуры того времени», — сообщил председатель Госкомитета Сергей Ефимов.

По словам главы комитета, поселение состоит из жилой зоны и зоны для хозяйственных нужд с загонами для скота. Недалеко от поселения был также обнаружен некрополь, которой очень хорошо сохранился.

Исследователи РАН пришли к заключению, что аналогов не сохранилось не только в Крыму, но и во всем Северном Причерноморье. Сохранившиеся детали позволят ученым выяснить верование и погребальные практики, характерные для населения в то время.