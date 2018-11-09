«Эффект домино»: в Киеве боятся развала страны в случае отказа от Крыма

Киев, 9 ноября. Отказ Украины от Крыма может привести к окончательному развалу страны. Так считает украинский политический консультант Сергей Постоловский, который прокомментировал одно из предложений, озвученных представителем Украины в контактной группе Евгением Марчуком.

По его словам, если Украина официально откажется от территориальных претензий на полуостров, вскоре о своем выходе из состава страны объявят другие регионы — Закарпатская область и Буковина. Именно этого сегодня боятся в Киеве.

«Вариант, который озвучил Евгений Марчук, если на него согласиться, то это будет эффект домино. Откажемся от Крыма – завтра перед нами встанет вопрос Закарпатья, Буковины», — отметил Постоловский, выступая в эфире украинского телеканала Zik.

Политический консультант обратил внимание на то, что тема Крыма обсуждается уже не первый год, и за все это время высказывались разные инициативы, в том числе, по признанию данного региона российской территорией. Некоторые эксперты даже предлагали признать Крым в обмен на контрибуцию. Однако все это обернется еще большими убытками для Украины, считает Постоловский.

Ранее Марчук заявил, что представители других международных групп по урегулированию украинского кризиса уже призывали Киев отказаться от Крыма. Они считают, что только так можно завершить вооруженный конфликт в Донбассе.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.