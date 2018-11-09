СКР оценит действия диспетчера, не пришедшего на помощь убитой в лифте москвичке

Москва, 9 ноября. Следователи в рамках расследования уголовного дела о жестоком убийстве жительницы Москвы в лифте оценят действия диспетчерской службы, сотрудница которой не отреагировала на вызов о преступлении. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами в рамках расследования будет дана процессуальная оценка действиям диспетчера лифта, не отреагировавшего на вызов о совершении преступления и не осуществившего вызов сотрудников полиции», — цитирует ее РИА Новости.

Напомним, трагедия в одном из московских домов произошла 6 ноября. В лифте обнаружили тело зарезанной женщины. Оказалось, что перед смертью она успела нажать кнопку вызова диспетчера, однако сотрудница отреагировала странно, несколько раз переспросив, вызывать ли полицию, пока пассажирку лифта убивали. При этом на записи отчетливо слышны призывы о помощи.

Личность подозреваемого в убийстве была установлена, его задержали правоохранительные органы. Сама диспетчер ранее заявила, что не слышала криков женщины о помощи и вообще подумала, что балуются дети.