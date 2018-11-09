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19:21 9 Ноября 2018

Путин и Назарбаев подписали план совместных действий | 9 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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Путин и Назарбаев подписали план совместных действий до 2021 года

Путин и Назарбаев подписали план совместных действий | 9 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали план совместных действий на 2019-2021-й годы. Документ был подписан на XV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в городе Петропавловск. Кроме того, в рамках форума был утвержден план мероприятий по реализации программы межрегионального и приграничного сотрудничества между правительствами РФ и Казахстана на 2018-2023-й годы. Также на форуме был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области туризма и внесены изменения в договор аренды космодрома «Байконур».

Украинские шахтеры третью неделю отказываются выходить на поверхность

Путин и Назарбаев подписали план совместных действий | 9 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Более трех недель продолжается забастовка горняков шахты имени Капустина, которая находится на подконтрольной Киеву территории Луганской области. «Горняки настроены оставаться под землей, пока не будут выполнены их требования, в числе которых отставка генерального директора государственной компании «Лисичанск-уголь», финансовые вопросы и назревшая модернизация предприятия», — сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

В Сирии продолжают находить оружие и боеприпасы боевиков

Путин и Назарбаев подписали план совместных действий | 9 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Сирийские правительственные войска в сотрудничестве с Национальными комитетами по примирению продолжают собирать напоминания о присутствии боевиков в пригороде Эль Кунейтры. Кроме оружия и боеприпасов были обнаружено и медицинское оборудование. Так, например, была найдена машина скорой помощи, кислородные баллоны, устройства для проведения ЭКГ. Отмечается, что не обошлось и без оружия американского производства: пулеметов, снайперских винтовок.

В Москве прошло заседание консультаций по Афганистану

Путин и Назарбаев подписали план совместных действий | 9 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В столице завершилось второе заседание московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей. Впервые на встрече присутствовала делегация запрещённого в РФ движения «Талибан» и представители 16 стран, в том числе из обсуждаемого региона, а также из Китая и США. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, ситуацию в республике можно урегулировать через достижение общенационального согласия с привлечением всех противоборствующих сторон. Он подчеркнул, что встреча по Афганистану направлена на поиск идей национального примирения в стране.

Три взрыва прогремели в столице Сомали, есть погибшие

Путин и Назарбаев подписали план совместных действий | 9 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

И срочная новость. В центре столицы Сомали городе Могадишу прогремели три взрыва. В результате ЧП погибли по меньшей мере 17 человек, число пострадавших уточняется. Как сообщает источник Федерального агентства новостей, ответственность за теракт пока не взяла ни одна организация.

 