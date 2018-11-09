Путин и Назарбаев подписали план совместных действий | 9 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Путин и Назарбаев подписали план совместных действий до 2021 года Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали план совместных действий на 2019-2021-й годы. Документ был подписан на XV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в городе Петропавловск. Кроме того, в рамках форума был утвержден план мероприятий по реализации программы межрегионального и приграничного сотрудничества между правительствами РФ и Казахстана на 2018-2023-й годы. Также на форуме был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области туризма и внесены изменения в договор аренды космодрома «Байконур».

Украинские шахтеры третью неделю отказываются выходить на поверхность Более трех недель продолжается забастовка горняков шахты имени Капустина, которая находится на подконтрольной Киеву территории Луганской области. «Горняки настроены оставаться под землей, пока не будут выполнены их требования, в числе которых отставка генерального директора государственной компании «Лисичанск-уголь», финансовые вопросы и назревшая модернизация предприятия», — сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

В Сирии продолжают находить оружие и боеприпасы боевиков Сирийские правительственные войска в сотрудничестве с Национальными комитетами по примирению продолжают собирать напоминания о присутствии боевиков в пригороде Эль Кунейтры. Кроме оружия и боеприпасов были обнаружено и медицинское оборудование. Так, например, была найдена машина скорой помощи, кислородные баллоны, устройства для проведения ЭКГ. Отмечается, что не обошлось и без оружия американского производства: пулеметов, снайперских винтовок.

В Москве прошло заседание консультаций по Афганистану В столице завершилось второе заседание московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей. Впервые на встрече присутствовала делегация запрещённого в РФ движения «Талибан» и представители 16 стран, в том числе из обсуждаемого региона, а также из Китая и США. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, ситуацию в республике можно урегулировать через достижение общенационального согласия с привлечением всех противоборствующих сторон. Он подчеркнул, что встреча по Афганистану направлена на поиск идей национального примирения в стране.