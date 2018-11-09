Стали известны подробности террористической атаки в столице Сомали

Могадишо, 9 ноября. В результате трех взрывов в центре Могадишо погибли по меньшей мере 30 мирных жителей. Четверо боевиков организации «Аш-Шаббаб», устроившей теракты, были убиты силами безопасности.

Жертвами трагедии стали 30 человек, также сгорел школьный автобус. Еще 30 мирных граждан доставлены в больницу, на месте трагедии работают медики. Продолжается спасательная операция, об этом сообщает Мохаммед Яре в Twitter.

В пятницу около отеля Sahafi прогремели два взрыва, затем неизвестные открыли стрельбу. Устроивший теракт скончался на месте. Третий взрыв прогремел между отелем Sahafi и штаб-квартирой департамента уголовного розыска в район KM4 в Могадишо. По предварительной информации, взрывы устроили боевики организации «Аш-Шаббаб».

Ранее, 31 июля 2016 года, организация «Аш-Шаббаб» атаковала штаб-квартиру департамента. Тогда боевики подорвали две заминированных машины и расстреляли полицейских, ворвавшись внутрь департамента.