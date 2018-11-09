Россия проживет еще полвека, а то и дольше: в Киеве обеспокоены неэффективностью западных санкций

Киев, 9 ноября. Санкции, введенные странами Запада против России, неэффективны и не приносят ожидаемого эффекта, страна может просуществовать еще долгие годы, забеспокоился украинский политический консультант Сергей Постоловский.

Рассматривая вопрос действующих антироссийских санкций, он признал, что введенные Западом ограничительные меры не являются достаточно эффективными. Россия на фоне внешнего давления проживет еще полвека, а то и дольше, поскольку имеет совершенно устойчивый менталитет, констатировал Постоловский.

В то же время Киев, по его словам, «делает, чтобы жили хорошо», но из этого толком ничего не выходит. В связи с этим политолог призвал украинцев задуматься, честны ли с ними западные партнеры, которые четыре года назад с «большой неохотой» вводили санкции в отношении российского государства.

«Ну и сегодня – они ввели эти санкции, всего три человека, среднего звена сотрудник ФСБ попадает под них, а на что он сегодня может влиять?» – задался вопросом Постоловский в эфире телеканала Zik.

Напомним, Минфин США накануне опубликовал список новых санкций против России по ситуации в Крыму и на Украине. Ограничения затронули девять организаций и три физических лица. При этом под санкции попали несколько крымских санаториев.

Вхождение Крыма в состав России и ситуация в Донбассе стали поводами для ухудшения отношений между Киевом и Москвой. Украинские власти, не приняв решение Донецкой и Луганской народных республик, а также крымчан отделиться от государства, начали проводить политику «декоммунизации», а также обвинять Россию в якобы вмешательстве в дела Украины.

Российская сторона неоднократно заявляла, что крымский полуостров вошел в состав государства в соответствии с международными нормами и Уставом ООН, а Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризисы.

Однако со стороны Киева нарастает давление, что привело к введению ответных санкций со стороны Москвы, которые коснулись 322 физических и 68 юридических лиц украинского государства.