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Назван мотив убийства москвички и ее маленького сына

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Назван мотив убийства москвички и ее маленького сына

Москва, 9 ноября. Жестокое убийство москвички и ее 12-летнего сына могло произойти из-за квартирного вопроса. Согласно предварительным данным, после смерти мужа все его имущество, включая машину и квартиру, отошло супруга, а не сестре.

Золовка попыталась оспорить в суде это решение, однако потерпела неудачу. Тогда, как считает следствие, она заказала своих родственников, чтобы избавиться от конкурентов и получить вожделенную жилплощадь. Эту версию подтверждает рассказ подозреваемого в убийстве — 30-летнего москвича, который в пятницу был арестован на два месяца.

Как сообщает «Газета.ру», мужчина уже признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Комментируя убийство ребенка во время допроса, он сказал, что «с мальчиком некрасиво как-то вышло». Предполагаемому убийце уже назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Автор: Антон Соколов
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