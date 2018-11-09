Президент Австрии не планирует встречу с Путиным в Париже

Вена, 9 ноября. Встреча президентов Австрии и России Александра Ван дер Беллена и Владимира Путина на форуме мира в Париже не планируется. Об этом заявил представитель президента Австрии Райнхард Пикль-Херк.

В воскресенье, 11 ноября в Париже состоятся торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию окончания Первой мировой войны. В этот же день в столице Франции состоится Форум мира, в котором примут участие более 60 лидеров государств и правительств, в том числе президент России Владимир Путин.

«В Париже не запланирована двусторонняя встреча с президентом Путиным», — сообщил Пикль-Херк.

При этом представитель президента Австрии не ответил на вопрос, планирует ли австрийский лидер обсудить с европейскими коллегами шпионский скандал с отставным австрийским офицером, который якобы передавал России секретную информацию.