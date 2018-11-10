Сирия новости 10 ноября 07.00: САА отразили атаку ИГИЛ на западном берегу Евфрата; курды понесли потери в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 10 ноября. САА отразили атаку ИГИЛ1 на западном берегу Евфрата; курды понесли потери в Дейр-эз-Зоре; террористы продолжают вести бои друг с другом в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили атаку ИГИЛ на западном берегу Евфрата; обстреляли позиции террористов в Ас-Сусе.

Курды: потеряли девятерых боевиков в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: попыталось прорваться к нефтяному полю «Аль-Танак» через позиции курдов.

«Хурас ад-Дин»: отбила у «Хайят Тахрир аш-Шам» блокпост в Серакибе.

ВС Турции: 13 раз обстреливали позиции «Отрядов народной самообороны» в ноябре.

Провинция Алеппо

Боевики «Джейш аль-Ислам» устроили перестрелку друг с другом в городе Африн, сообщает источник в Telegram @NewsTerkey1. О причинах инцидента пока не сообщается, однако его последствиями стали трое раненых и один убитый джихадист.

Продолжается и партизанская операция «Отрядов народной самообороны», которые провели несколько диверсионных атак на блокпосты группировок из состава «Сирийской свободной армии» — «Джебхат аш-Шамия» и «Лива Султан Мурад». Как передает Telegram-канала @ jobarnews, нападения прошли в населенных пунктах Барад, Касталь и Африн. По предварительным данным, курдам удалось ликвидировать шестерых и ранить одного боевика. Более подробная информация уточняется.

Напомним, территория кантона Африн перешла под контроль протурецких группировок в марте этого года, после завершения операции «Оливковая ветвь». Поводом к ее проведению стало провокационное намерение США создать на базе курдских вооруженных формирований, которые Турция считает террористическими, так называемые силы безопасности границы. Партизанская операция курдов была начата летом этого года и получила название «Гнев Оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

Параллельно с укреплением своих позиций к северу от Хаджина, «Демократические силы Сирии» стали проводить принудительную мобилизацию местного населения, проживающих на оккупированных курдами территориях провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает ближневосточное издание Euphrates Post, одна из акций по насильственной вербовке прошла в населенном пункте Сувейдан-Джазире, где проживает арабское племя «Аш-Шайтат». По информации источника, действия курдов вызвали недовольство мирных жителей, что привело к отдельным столкновениям членов племени с курдскими боевиками. Тем временем террористы «Исламского государства», удерживающие город Хаджин, предприняли неудачную попытку прорваться к нефтяному полю «Аль-Танак». Курдами удалось отбить наступление боевиков, однако ИГИЛ все-таки удалось ликвидировать девятерых боевиков SDF.

Источник в социальной сети Twitter @liongeneral19 сообщил, что подразделения Сирийской Арабской Армии успешно отразили атаку боевиков ИГИЛ в районе населенного пункта Эль-Джалаа, расположенного севернее Абу-Кемаля на западном берегу Евфрата. Кроме этого, правительственные войска нанесли артиллерийские удары по деревне Ас-Суса, которую контролирует «Исламское государство».

Провинция Идлиб

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», террористической коалиции «Джебхат ан-Нусры»1, по некоторым данным, планируют создать три отдельных оперативных штаба в Западном Алеппо, Северной Хаме, и Северо-западной Латакии. Об этом пишет Telegram-канал @Syria_freedoom.

Параллельно с этим, продолжается вооруженное противостояние между радикальными группировками, которые ранее отвергли сочинские соглашения и отказались выходить из района демилитаризованной зоны. По информации источника в Telegram @aheey555, в городе Серакиб прошли бои между связанной с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида»1 группировкой «Хурас ад-Дин» и «Хайят Тахрир аш-Шам». В ходе боя последние потеряли блокпост и вынуждены были оставить ряд позиций в его окрестностях.

Провинция Ракка

В этом месяце турецкая армия уже 13 раз открывала огонь по позициям курдских «Отрядов народной самообороны» на севере Сирии. Такую статистику приводит Telegram-канал @Eyeon_the_north. Только за первые девять дней в ходе обстрелов было ликвидировано 18 боевиков YPG и еще столько же получили ранения. Напомним, последний обстрел велся по позициям курдских вооруженных формирований в населенных пунктах Телль-Ахдар и Мунбатих.

Продолжают поступать сообщения о терактах в Ракке. По информации источника в Telegram @NeSyria, в ходе подрыва самодельного взрывного устройства был убит один боевик «Демократических сил Сирии» и еще несколько получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)