Африка заинтересована в сельхозпродукции Самарской области — политолог

Самара, 9 ноября. Продукция самарских предприятий, в частности техника, может быть востребована на африканских плантациях, такое взаимодействие между странами будет полезным, отметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, политолог Андрей Кошкин.

Накануне посол Габона в России Жоанна Роз Мамьякаи и посол Сенегала в России Абдула Салам Диалло в сопровождении главы Минпромторга Самарской области Михаила Жданова посетили ведущие сельхозмашиностроительные компании области — «Пегас Агро» и «Евротехника».

Иностранные дипломаты оценили техническое оснащение компаний и пришли к выводу о том, что африканским сельхозпредприятиям будет «чрезвычайно интересна» цена, которую предлагают эти заводы. В том числе отмечалось, что вопрос развития сельского хозяйства для Габона, как и других стран континента, имеет большое значение, поэтому власти африканского государства ищут сотрудничества с Россией.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова отметил, что африканские страны в настоящее время стремятся к взаимодействию с российскими регионами для решения стоящих перед ними вопросов, в том числе экономического характера.

«Сотрудничество в сфере сельского хозяйства – именно тот путь, который позволяет нам улучшить отношения с Африкой», — цитирует Кошкина Newinform.

Политолог при этом подчеркнул, что сотрудничество в данной сфере будет взаимовыгодным.

Ранее директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин выразил мнение, что ориентация на Россию и евразийскую политику является гарантией стабильности для африканских стран. При этом он отметил, что Россия традиционно имеет значительное влияние в странах Африки и уже приложила огромные усилия и средства для установления двусторонних связей со многими странами.