Стюардесса покормила грудью ребенка одной из пассажирок на Филиппинах

Лондон, 9 ноября. Молодая стюардесса на Филиппинах накормила грудью младенца, который начал кричать от голода, поскольку у его матери закончилось детское питание.

24-летняя бортпроводница Патриша Органо, у которой тоже есть грудной ребенок, с разрешения мамы младенца накормила его грудью. Насытившись, маленькая пассажирка успокоилась и уснула, сообщает «Мир 24».

Отметим, что это не первый случай, когда бортпроводницы в Азии по тем или иным обстоятельствам выходят за рамки своих служебных обязанностей. Ранее в Китае молодой человек сделал предложение своей девушке-стюардессе прямо во время полета. Мужчина встал на колено и предложил своей любимой стать его женой, на что та ответила согласием и сорвала аплодисменты пассажиров. К сожалению, руководство авиакомпании не оценило романтический жест кавалера своей сотрудницы и уволило девушку.