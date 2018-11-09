Hyundai представит новый внедорожник Palisade на автосалоне в Лос-Анджелесе

Москва, 9 ноября. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor представит новый кроссовер на автосалоне в Лос-Анджелесе 28 ноября.

Новый кроссовер получил название Palisade в честь прибрежного района Pacific Palisades, который находится в окрестностях Лос-Анджелеса. Palisade заменит Grand Santa Fe и станет флагманом линейки кроссоверов. Начало продаж намечено на 2019 год. Новинка создана на той же платформе, которая будет использоваться при производстве Kia Telluride.

По предварительным данным, автомобиль будет оснащен бензиновым двигателем объемом 3,3 литра. Мощность силовой установки составит 290 лошадиных сил. Кроме того, ожидается модификация с гибридным двигателем, мощность которого составит 400 лошадиных сил.