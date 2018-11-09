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Москва выразила протест послу Австрии из-за обвинений в шпионаже

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Москва выразила протест послу Австрии из-за обвинений в шпионаже

Москва, 9 ноября. Министерство иностранных дел России выразило протест послу Австрии в РФ Йоханнесу Айгнеру из-за обвинений в причастности отставного офицера австрийской армии к шпионажу в пользу России.

«В связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в причастности к разведывательной деятельности якобы в пользу России некоего бывшего полковника австрийских вооруженных сил заявили протест», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также в ведомстве отметили, что австрийские коллеги по непонятным причинам решили не обсуждать имеющиеся у них подозрения, а прибегли к уже привычному для Европы методу – сенсационному вбросу фэйковой информации в СМИ.

Ранее Айгнер был вызван в МИД РФ. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Москву, а также вызвала представителей российской дипмиссии в Вене.

Правоохранительные органы Австрии обвинили 70-летнего  австрийского полковника в отставке в том, что он на протяжение 20 лет занимался шпионажем в пользу РФ. Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что против пенсионера ведется расследование.

Автор: Софья Куликова
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