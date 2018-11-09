«Если где-то землетрясение, то виновата Россия»: в Госдуме ответили на обвинения в создании помех НАТО

Власти Финляндии подозревают Россию в создании помех спутниковой системе GPS во время учений Североатлантического альянса, которые сейчас проходят в Норвегии.

По информации издания Yle, финские летчики на этой неделе получили уведомление от Службы воздушной навигации Хельсинки о сбоях в приеме сигнала GPS на севере страны. Предупреждение коснулось района от Рованиеми до границы Норвегии и от Киттиля до российской территории.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что сбой в работе спутников мог быть обусловлен технической неисправностью и обыкновенными регламентными работами, а вот обвинение в причастности Москвы к этому — не что иное, как бессмысленная провокация.

Парламентарий назвал причины, которые могли повлиять на работу GPS во время маневров НАТО.

«Во-первых, это может быть обусловлено работой самих спутников, во-вторых, одновременная работа устройств может перекрыть зоны покрытия. Есть резервные спутники, и когда подходит время технического обслуживания определенного устройства, спутник отключают, не все территории могут быть перекрыты. Если вы передвигаетесь на машине, и ваш телефон показывает полный сигнал, а в другом месте еле-еле работает, то это зависит от рельефа и других радиотехнических устройств, так что причины сбоя могут быть самые разные», — разъяснил депутат.

Кроме того, по словам собеседника ФАН, зарубежные коллеги привыкли постоянно списывать собственные промахи на «недружественные действия России».

«Если где-то произошло землетрясение, то виновата Россия. Прошли неудачные выборы — снова Москва причастна. Кто-то, кому выгодно, обвиняет нашу страну в том, что мы спровоцировали Brexit, а настоящие инициаторы решения выхода Лондона из ЕС говорят, что это их заслуга. Демократы проиграли выборы президента, они же не могут обвинять себя. Ну, кто еще может помешать? Только русские. Если у кого-то где-то сбой — это Россия», — с иронией отметил Чепа.

Подозрения союзников Североатлантического альянса, по словам депутата, абсолютно бессмысленны, поскольку Россия совсем не заинтересована в международных провокациях.

«Глупейшие подозрения. Да кому нужны эти учения? Пусть они (члены НАТО и их союзники. — Прим. ФАН) обучаются, мы понимаем, против кого направлены эти мероприятия», — заключил парламентарий

Напомним, учения НАТО Trident Juncture — 2018 стартовали 25 октября. Отработка маневров стала крупнейшей у членов Альянса со времен холодной войны. В учениях принимают участие 50 тысяч военнослужащих из 31 страны, 250 воздушных судов и 65 кораблей. Закончатся маневры 23 ноября.