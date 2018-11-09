Monatik придумал, как обхитрить Киев и спеть для россиян

Киев, 9 ноября. Известный поп-певец Monatik нашел способ, как обойти запрет Киева на выступления для украинских артистов.

Концерт украинского музыканта пройдет 23 ноября в загородном клубе «М1». На сайте «Яндекс.Афиша» указано, что выступление состоится в Москве, однако в действительности — в Витебской области Белоруссии.

Желающим посетить концерт Monatik придется заплатить пять тысяч рублей, однако в стоимость билета входит трансфер из Москвы до клуба и обратно. Формально претензий к музыканту на Украине не должно возникнуть, так как его выступление будет проходить не на территории России. Концертные директора рассчитывают, что такой хитрый ход позволит музыканту выступить перед российскими поклонниками.

Напомним, в прошлом году Monatik пришлось отменить свои выступления в России из-за введенного украинскими властями запрета.