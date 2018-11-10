Сирия итоги недели 4 – 10 ноября: США бьют белым фосфором по Хаджину, освобождение заложников ИГИЛ

Утилизацию СВУ приняли за теракт На этой неделе СМИ увлеченно обсуждали фейковые новости о гибели российских военных в провинции Дейр-эз-Зор. Согласно сообщениям одного из местных новостных агентств, семь российских военнослужащих и еще несколько бойцов из 5-го штурмового корпуса сирийской армии якобы погибли в результате подрыва мины во время следования по шоссе N7 Дамаск - Дейр-эз-Зор в районе перекрестка «Панорама». Никаких подробностей, фото- или видеоматериалов не приводилось. Сообщение не было подтверждено ни российскими ведомствами, ни независимыми источниками. Тем не менее, сообщение стали тиражировать пропагандисты различных джихадистских группировок. Ясность в вопрос внес Telegram-канал Directorate 4: блогеры привели сообщения сирийских военных о том, что в указанном районе инженерные части сирийской армии утилизировали самодельные взрывные устройства и боеприпасы, оставленные боевиками «Исламского государства» в районе Аш-Шула. Как предполагают эксперты, взрывы стали основой для появления слухов о гибели военных, которые для лучшего тиражирования были названы российскими.

Коалиция США выжигает Хаджин Между тем, взрывы в провинции Дейр-эз-Зор звучали не только на полигонах уничтожения взрывчатки. Пока боевики ИГИЛ возвращали ранее утраченные территории на восточном берегу Евфрата, под авиаударами американской коалиции снова гибнут мирные жители. Как сообщило сирийское информационное агентство SANA, авиация США нанесла удары по гражданским объектам в населенном пункте Хаджин, занятом боевиками ИГИЛ. Целью американской бомбардировки стал район мечети Халида ибн аль-Валида, где по данным местных источников погибло пятнадцать мирных жителей, большинство из которых были женщины и дети. Также есть сведения о десятках пострадавших. Кроме того, 5 ноября международная коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла удар по населенному пункту Хаджин вновь с применением белого фосфора, который запрещен международными конвенциями. По информации агентства SANA, снаряды коалиции с белым фосфором попали в район Нового рынка. Также, в ходе бомбардировок соседнего с Хаджином поселения Аш-Шаафа погибли трое детей

Турция против курдов Между тем, на севере Сирии продолжает накаляться обстановка в связи с обстрелами турецкой армией позиций курдских отрядов «Демократических сил Сирии». США призвали прекратить перестрелки на северо-востоке Сирии и добиться стабильной ситуации в районе, чтобы окончательно разгромить остающихся на территории САР террористов. Кроме того, американские военные совместно с курдами создали совместные патрули, которые патрулируют пограничный с Турцией район города Кобани; такое же совместное патрулирование было развернуто в городе Телль-Абьяд на севере провинции Ракка. Патрули перемещаются между населенными пунктами на бронетехнике. Тем временем, в ответ на действия Турции в SDF объявили о приостановке наступления на форпосты боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Подобное уже делалось курдами ранее, во время операции турецких войск «Оливковая ветвь» в курдском кантоне Африн, однако на этот раз ситуация усложняется в связи с контрнаступлением террористов ИГИЛ в районе Хаджина.

Гуманитарная акция в лагере «Рукбан» На этой неделе российские военнослужащие обеспечили безопасность гуманитарного конвоя ООН, который следовал из Дамаска в лагерь беженцев «Рукбан», расположенный возле базы США «Ат-Танф». Об этом в прошлую субботу заявил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко. Российская сторона сопроводила груз до 55-километровой «зоны безопасности» вокруг американской базы в Ат-Танфе. Отмечалось, что безопасность с неба обеспечивали три отечественных вертолета. В состав гуманитарного груза вошли свыше сотни транспортных средств — бронеавтомобили, фуры, автомобили обеспечения медицинской помощи. Согласно имеющейся информации, гуманитарный груз включает в себя продукты питания, лекарства и средства первой необходимости. Напомним, что гуманитарная акция в лагере для беженцев «Рукбан» была запланирована представителями официального Дамаска и ООН еще в октябре, однако так и не состоялась по причине саботажа со стороны Соединенных Штатов Америки. Вашингтон не раз угрожал обстрелами в случае приближения любых объектов к границам захваченного им района вокруг базы «Ат-Танф».

Друзские заложники ИГИЛ на свободе В конце недели сирийские военные обнаружили местонахождение захваченных в конце июля в провинции Эс-Сувейда заложников из племен друзов. Как сообщают местные СМИ, заложники содержались тайно в населенном пункте Хамима, расположенном в сирийской пустыне в провинции Дейр-эз-Зор. В результате завязавшегося боя все находившиеся на месте джихадисты были ликвидированы, а 19 державшихся в заложниках женщин и детей освобождены.