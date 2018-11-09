Украинский депутат-драчун Лещенко попал в ДТП с грузовиком в Киеве

Киев, 9 ноября. Скандально известный депутат Верховной рады Сергей Лещенко попал в ДТП с участием грузовика в Киеве.

Как передают украинские СМИ, авария произошла на Большой Окружной дороге в Оболонском районе Киева. По словам депутата, он двигался в Пуща-Водицу и остановил свой Volkswagen на обочине, чтобы посмотреть карту. В этот момент в его машину на полном ходу врезался грузовик DAF.

От удара легковушку развернуло на 180 градусов, а сам водитель большегрузной машины вылетел из кабины через лобовое стекло. Согласно предварительным данным, в аварии также пострадала помощница Лещенко, которая в момент столкновения находилась в автомобиле. Девушка была госпитализирована.

Отметим, что имя Лещенко неоднократно оказывалось на страницах СМИ в связи с разными скандалами. В августе этого года он подрался с депутатом Радикальной партии Игорем Мосийчуком во время эфира на телеканале NewsOne и был избит клюкой своего оппонента. В июле он устроил нецензурную перепалку с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко, а в феврале прошлого года подрался с депутатом Иваном Мельничуком в здании Верховной рады.