В столице завершилось второе заседание московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей. Впервые на встрече присутствовала делегация запрещённого в РФ движения «Талибан»1 и представители 16 государств, в том числе из обсуждаемого региона, а также из Китая и США. Детали встречи для представителей СМИ остались закрытыми.

«Этот формат нацелен на совместный поиск путей налаживания инклюзивного межафганского диалога для продвижения интересов национального примирения и скорейшего установления мира на многострадальной афганской земле. В этом кровно заинтересован, прежде всего, сам народ Афганистана, ежедневно приносящий многочисленные жертвы и испытывающий тяжелые лишения. Все государства региона, международные сообщества в целом искренне желают возрождения мирного, независимого и процветающего афганского государства, свободного от терроризма и наркопреступности», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Главная задача встречи — обсудить возможность урегулирования обстановки на территории Исламской Республики Афганистан. Конфликт между группировками «Талибана» и Кабула, которому НАТО оказывает невоенную поддержку, продолжается уже несколько десятилетий. Российские власти убеждены, что стабильности в этом регионе необходимо добиваться путём налаживания диалога.

1 Организация запрещена на территории РФ.