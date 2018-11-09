Россия будет играть на опережение: эксперт предостерег Украину от провокаций в Азовском море

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит масштабные провокации в Азовском море, с таким заявлением выступил представитель ДНР Эдуард Басурин. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По данным ДНР, СБУ разрабатывают на начало 2019 года «несколько сценариев провокаций в акватории Азовского моря» — вплоть до затопления коммерческого судна, «причем как украинского, так и иностранного». Под прикрытием эскалации напряженности украинские силовики могут предпринять попытку вторжения с моря на территорию Донецкой народной республике, считает Басурин.

Точка напряженности

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что после строительства Крымского моста ситуация на Азовском море для Украины усугубилась, ведь Россия стала контролировать большую часть акватории и, самое важное, Керченский пролив, связывающий акваторию Азова с Черным морем.

«Ранее использование Азовского моря и Керченского пролива происходило между Россией и Украиной согласно договору, ратифицированному в 2004 году. Сейчас этот документ потерял свою актуальность, а возможности подписать новый нет, так как Украина не признает российский статус Крыма. Исходя из этого тупика, Азовское море обречено быть точкой напряженности между двумя странами в ближайшем будущем. Из этого и нужно исходить, прогнозируя возможные сценарии поведения Украины в Азовском море», — пояснил Евгений Валяев.

На это, по мнению эксперта, накладывается и важный электоральный цикл, который предстоит пройти Украине в 2019 году. Президент Украины Петр Порошенко и его команда будут активно апеллировать к международному сообществу, указывая на активность России в Азовском море. Не стоит исключать и провокаций, которые уже были опробованы Киевом при задержании траулера «Норд» и танкера «Механик Погодин».

«Киев заявляет, что готов к милитаризации Азова с целью защиты своих национальных интересов. Хотя по факту украинским портам ничего не угрожает. Милитаризация лишь испортит климат Азова для использования его бизнесом, что навредит, в первую очередь, украинской стороне. Киев будет готов пойти и на милитаризацию моря при привлечении третьих сил, например, американцев, предложив создать им в этом море совместную базу. Но такой шаг окажется слишком радикальным уже для американской стороны», — добавил Евгений Валяев.

По словам эксперта, российская сторона продолжит контролировать Азовское море и Керченский пролив, продолжит отвечать за безопасность в этом регионе вообще. Вероятность силовой провокации со стороны Украины есть, но Россия будет играть на опережение, предупреждая мировое сообщество о подготовке и вероятности подобных провокаций, как это происходит, например, в Идлибе в Сирии.