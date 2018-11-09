«Другого результата не ждали»: в Госдуме отреагировали на недовольство ЕС Украиной

Москва, 9 ноября. Евросоюз заявил о недостаточности проводимых на Украине реформ в судебной сфере и в области борьбы с коррупцией. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что другого результата при прежней киевской власти и не ждали.

«В Европейском союзе говорят, что недовольны темпами того, как Украина борется с коррупцией, хотя они изначально знали, что никакого другого результата не будет», — заявил Шхагошев в комментарии RT.

По словам представителя Госдумы РФ, ЕС не может не реагировать на действия киевский властей. Европейское гражданское общество видит, каким образом действует нынешнее руководство Украины. Европа понимает, что коррупция на Украине только набирает обороты, а действующая власть не собирается менять ситуацию.

Также Шхагошев отметил, что ЕС допустил стратегическую ошибку. Брюссель не может пойти на попятную и признать, что при нынешней власти на Украине изменений не будет. Тем не менее, добавил эксперт, следующим шагом будет то, что ЕС придется подтвердить недееспособность киевского руководства.

Напомним, ранее Еврокомиссия опубликовала ежегодный отчет, в котором признала, что действия киевских властей недостаточны для успешно ассоциации Украины с ЕС.

Напомним, Брюссель поставил Украине условия как кандидату на вхождение в Евросоюз. Для того, чтобы стать членом ЕС, Киев должен соблюдать основные требования демократии, обеспечить свободу слова, разделение властей, верховенство права и другие. Однако украинские власти нарушают условия соглашения. Так, Киев проводит открытую политику, направленную на ограничение свободы слова.