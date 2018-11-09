Мало ли что артист скажет: Винокур считает, что Ефремов не всерьез критиковал россиян

Москва, 9 ноября. Известный российский юморист и певец Владимир Винокур призвал не судить строго актера Михаила Ефремова, который раскритиковал россиян во время украинских гастролей.

«Мало ли что может артист сказать в интервью», — пояснил он «Национальной службе новостей».

Винокур также выразил уверенность, что Ефремов говорил «не всерьез».

Как сообщает Infox.ru, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян ранее призвал лишить Ефремова звания заслуженного артиста России. На защиту актера встал его коллега Михаил Пореченков, режиссер Владимир Бортко и музыкант Андрей Макаревич. По словам Бортко, звание заслуженного артиста выдавалось Ефремову за его талант, а не политические взгляды.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя ситуацию, заявил Федеральному агентству новостей, что Ефремов действительно талантливый актер, однако он тратит свой талант на то, чтобы «помогать злу, а звание ему дали за прошлые заслуги.

Сам же виновник скандала признался, что ему «по барабану», как поступят с его почетным званием, которое он получил в 1995 году.