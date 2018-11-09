В ЛНР заявили об одном погибшем при обстреле ВСУ

Луганск, 9 ноября. В результате обстрела украинскими силовиками Марьевки Луганской народной республики погиб местный житель, сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

По словам представителя Народной милиции ЛНР, бойцы ВСУ обстреляли населенный пункт Марьевка в минувший четверг. В результате обстрела местный житель получил ранения, не совместимые с жизнью, добавил он.

Ранее Филипоненко сообщил, что за прошедшую неделю украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. По его словам, по территории республики были выпущены более 260 мин и снарядов.

ДНР и ЛНР заявили в 2014 году о своей независимости после государственного переворота в стране. Киев стал вести против республик Донбасса силовые операции. Урегулировать конфликт пытаются, в том числе и на минской площадке. Контактная группа приняла несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако, несмотря на заключенные соглашения, перестрелки продолжаются.