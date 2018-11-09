Донецк, 9 ноября. Вооруженные силы Украины обстреляли район «Вольво-центра» на северной окраине столицы Донецкой народной республики, впервые с начала перемирия применены 152-мм гаубицы. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Сегодня в 16.30 ВСУ с направления населенного пункта Пески выпустили по «Вольво-центру» четыре снаряда из 152-мм гаубицы, также применялось крупнокалиберное и стрелковое вооружение», — говорится в сообщении СЦКК.

Помимо этого, добавили в ведомстве, украинские силовики открыли огонь по селу Спартак и поселку Жабичево в окрестностях Донецка. ВСУ во время обстрелов применили крупнокалиберное и стрелковое оружие, а также выпустили семь мин, указали в СЦКК.

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота.

В столице Белоруссии на регулярной основе проходят переговоры контактной группы, главной темой которых является вопрос урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. С сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

Так, накануне разведка ДНР зафиксировала самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» на позициях ВСУ в районе села Дылеевка к северу от Горловки. Стоит отметить, что нахождение данного вооружения у линии фронта в Донбассе запрещено минскими соглашениями.