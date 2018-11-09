Дамаск, 9 ноября. Блестящая военная операция, проведенная сирийской армией при поддержке российских военных советников в районе населенного пункта Хумейме (Хамима), расположенного на стыке провинций Хомс и Дейр-эз-Зор в пустыне Бадия, привела к освобождению 19 заложников и уничтожению восьми террористов ИГИЛ1. Корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии показал эксклюзивные фото с места боев, где были освобождены друзские заложники.

Солдаты сирийской армии также взяли в плен оставшегося в живых террориста. Он признался, что организовавшие похищение боевики получали поддержку американских военных с базы «Ат-Танф».

Всего было освобождено 15 детей и четыре женщины, которые были захвачены террористами ИГИЛ 25 июля во время нападения на друзские села в провинции Эс-Сувейда.

Заложников держали в лагере «Рукбан», который расположен на оккупированной американцами территории. Впоследствии детей и женщин беспрепятственно перевезли в Хумейму.

В министерстве обороны Российской Федерации неоднократно заявляли, что именно деятельность американцев в «Ат-Танфе» позволяла террористам устраивать террористические акты в населенных пунктах провинций Дамаск и Эс-Сувейда, а также совершать вылазки в направлении Дейр-эз-Зора и Пальмиры.

Международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно. Ее действия проводятся без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН. США также поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.