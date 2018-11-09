ДНР: Пушилин призвал жителей республики сплотиться перед выборами

Донецк, 9 ноября. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал жителей республики к сплоченности накануне выборов.

Во время митинга-концерта Пушилин заявил, что мир в ДНР еще не наступил, строительство государства не завершено, а война — не закончена.

«Мы побеждали потому, что научились быть сплоченными, научились быть одним целым, одним народом. Нам предстоит еще один шаг - сплоченно идти к новым победам», — заявил Пушилин.

Митинг-концерт посвящен предстоящим выборам в ДНР. В нем принимают участие 13 000 человек.

Напомним, выборы в ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября. На них будут выбирать глав республик и депутатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что выборы не идут вразрез с минскими договоренностями.