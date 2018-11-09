Донбасс сегодня: ВСУ бьют по своим, Киев обманул ОБСЕ, силовики испугались снайперов ДНР

Донбасс, 9 ноября. Штаб ООС искусственно обостряет боевую ситуацию в ЛНР. ВСУ готовятся нанести удар по Горловке в день выборов. Украинские бойцы испугались метких донецких снайперов. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины 19 раз открывали огонь в сторону Донецкой народной республики и четыре раза по населенным пунктам Луганской народной республики. На донецком направлении зафиксировано применение тяжелых минометов калибром 120 мм, на остальных участках в основном применялись 82-мм минометы, боевые машины пехоты, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела украинской БМП поселка Марьевка в ЛНР погиб житель.

ВСУ готовятся нанести артудар по Горловке во время выборов

Под Горловку на рабочее удаление от линии фронта украинские войска подогнали самоходные артиллерийские установки калибром 122 мм. «Гвоздики» расположены в северо-восточном поселке города Дзержинска — Дылеевке — на удалении менее десяти километров от линии соприкосновения. Подобное размещение техники позволяет достать до Центрально-городского района Горловки. «Гвоздики» могут быть применены ВСУ в день выборов в ДНР с целью сорвать процесс голосования.

Киев обманул ОБСЕ и ЛНР

Во время обстрела поселка Марьевка в ЛНР, в результате которого погиб мирный житель, в районе работала восстановительная бригада энергетиков, сообщает оперативное командование республики. Режим тишины для проведения ремонтных работ был согласован с украинской стороной в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня).

Более того, контроль за соблюдением режима прекращения огня обеспечивался в поселке наблюдателями ОБСЕ. Несмотря на все достигнутые договоренности и присутствие иностранцев, украинские силовики расстреляли мирного человека из БМП.

ВСУ ведут «дружеский» огонь в ЛНР

В украинских средствах массовой информации с подачи штаба Операции объединенных сил (ООС) активно муссируется тема обострения ситуации на линии фронта с ЛНР в районе поселка Крымское. При этом самого обострения на данном участке по факту нет, сообщают офицеры луганского корпуса.

Кроме того, разведка луганчан несколько дней наблюдает в районе Крымского взаимные перестрелки между подразделениями 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которые имитируют активность противника.

Подобная тактика украинской стороны носит чисто пропагандистский характер, утверждают в оборонном ведомстве ЛНР. Эти действия направлены на дискредитацию народной милиции республики и усложнение избирательного процесса в канун важной для всего Донбасса даты — 11 ноября — дня проведения выборов глав республик и депутатов народных советов.

Украинские СМИ «воспевают» снайперов ДНР

«Бьем точно в глаз, не портим шкуру»: такой девиз можно приписать донецким снайперам, если верить интервью бойцов ВСУ украинским СМИ с передовых позиций под Горловкой.

«Защитники» Украины утверждают, что недавно у бойцов ДНР прошла ротация и под Горловку якобы заехала группа профессиональных российских военных снайперов, поскольку уж очень хорошо и точно стреляют.

Насколько точно в части счета успешных попаданий, украинские военные не сообщили. Но при этом прокомментировали, что, мол, «обычный шахтер так стрелять не сможет, работают так только кадровые российские военные». Конечно, чтобы совсем не ударить в грязь лицом, бойцы добавили, что уже «выучили тактику оккупанта и успешно противостоят ей».

Видимо, украинские «герои АТО» застряли в весне 2014 года, когда против БТР выходили фермеры с вилами и шахтеры с охотничьими ружьями. Напоминаем, на дворе 2018-й, война идет уже четыре с половиной года, а вчерашние группы ополченцев стали полноценной армией ДНР и ЛНР со своими военными училищами, полигонами и — как результат — с профессионалами в военном деле.

Поэтому аргумент «метко стреляет, значит, россиянин» уже не принимается.