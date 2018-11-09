«Лучшие регбисты планеты»: Россия и Намибия устроят товарищеский матч в Краснодаре

Краснодар, 9 ноября. Сборные России и Намибии устроят товарищеский матч по регби, который состоится в субботу в Краснодаре. Игра будет проходить на стадионе «Кубань», который в этом году уже принимал матчи с Испанией, Бельгией и Грузией.

«Завтра на поле выйдут три кубанских спортсмена из регби-клуба «Кубань». Будем болеть за наших! Важно, что на такие матчи приходят и взрослые, и дети. Тысячи мальчишек могут воочию наблюдать за лучшими регбистами планеты», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, регби остается одним из самых популярных видов спорта. Прогедшие этой весной международные соревнования собирали на стадионах более 20 тыс. зрителей.

Тренер сборной России по регби Лин Джонсон считает, что завтрашний матч станет испытанием для россиян, которым предстоит столкнуться со второй по мастерству командой Африки.